Kaytazdere’de Mavi Bayrak Plajları Var

KAYTAZDERE BELEDİYE BAŞKANI’NDAN BASIN TOPLANTISI

Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı olan Kaytazdere’de, Belediye Başkanı Doğan Çitil, basın mensuplarıyla bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Çitil, Çamlık Sosyal Tesisleri’nder düzenlenen toplantıda, son bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği çalışmaları değerlendirdi.

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM HEDEFİ

Başkan Çitil, 1950 yıllarında inşa edilen köy meydanındaki okulu restore ederek çok amaçlı bir alan oluşturmayı ve okulu müze haline getirerek gelecek nesillere kültürel bir miras bırakmayı düşündüklerini ifade etti. Ayrıca Kaytazdere’nin mavi bayraklı plajlarının mevcut olduğuna dikkat çeken Çitil, “Kaytazdere’de 2 mavi bayraklı plajımız var. Mavi Bayrak Projesi ile farklı etkinlikler yapıyoruz. Amacımız beldemizde turizm gelirlerini artırmak.” sözlerini kullandı.