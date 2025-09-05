Kayyım Doğru Kullanım Olmalıdır

KELİMENİN KÖKENİ VE ANLAMI

Arapça kökenli olan bu kelime “kaim” kökünden türemiştir ve “bir işin başına geçici olarak atanan, yönetici” anlamını taşır. Türkçede doğru telaffuzu ve yazımı “kayyım” olarak kabul edilmiştir. Ancak bu kelimenin yanlış kullanımı, medyada, sokakta ve resmi açıklamalarda sık sık karşılaşılmaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde “kayyım” kelimesi, “mal veya mülkün yönetilmesi için görevlendirilen kişi” olarak tanımlanır. Bu nedenle, doğru yazımında çift “y” ve son harfte “ı” bulunur. “Kayyum” ifadesi ise sözlükte yer almamakta, yalnızca yanlış kullanım örneği olarak bilinmektedir. Bu bağlamda, yazılı ve resmi belgelerde doğru yazımın kullanılması büyük önem taşır. Özellikle hukuki süreçlerde doğru kelimenin tercih edilmesi, belirsizliği ortadan kaldırır.

KELİMENİN TÜRKÇEDEKİ UYUMU

Dil bilim açısından değerlendirildiğinde, kelimenin kökeni Arapça’daki “kaim” kelimesine dayanıyor. Türkçeye geçtiğinde “kayım” değil, Arapçadaki çift sessiz uyumu nedeniyle “kayyım” biçimini almıştır. Son harfin “ı” olması Türkçenin ses yapısıyla uyum sağlamaktadır. “U” ile biten “kayyum” şekli Türkçede yerleşik kurala uygun değildir. Halk arasında kolay telaffuz edildiği için “kayyum” ifadesi yaygınlık kazanmıştır. Ancak TDK’nın kabul ettiği doğru yazım her zaman “kayyım” olarak kaydedilmiştir. Türkiye’de merkezi yönetim tarafından belediyelere yapılan atamalarda bu kavram sıkça gündeme gelir.

KULLANIMIN ÖNEMİ VE MEDYA ETKİSİ

Resmî Gazete’de ve yasal belgelerde her zaman “kayyım” yazımı kullanılmaktadır. Bununla birlikte, televizyon ekranlarında, gazetelerde ve sosyal medyada “kayyum” yazımı daha çok tercih edilebiliyor. Bu durum, halk arasında yanlışın doğru gibi algılanmasına neden olmaktadır. Oysa hukuki işlemlerde ve resmi metinlerde hataya yer verilmemesi için “kayyım” tercihi büyük önem taşır. Medya dilinin toplum üzerindeki etkisi ise oldukça büyüktür. Televizyon kanallarında sıkça görülen “kayyum” yazımı, sosyal medyada da yaygın hale gelmiştir. Bu yanlışın önüne geçmek için gazetecilerin, editörlerin ve haber sitelerinin TDK’ya uygun yazımları tercih etmesi gerekiyor.

Doğru yazım alışkanlığı, kamuoyunun bilgi kirliliğinden korunmasına yardımcı olur. Yanlış kullanımın sık tekrarlanması, zamanla doğru olarak kabul edilmesine yol açabileceğinden medya dilinin hassasiyeti son derece önemlidir. Kısacası, TDK’ya göre doğru yazım “kayyım”, yanlış yazım ise “kayyum”dur. Resmî belgelerde, hukuki metinlerde ve yazılı basında her zaman “kayyım” kullanılmalıdır. Dilimizi doğru ve kurallara uygun kullanmak, hem iletişimi kolaylaştırıyor hem de bilgi kirliliğinin önüne geçmiş oluyor. Toplumda doğru kullanımın yaygınlaşması için medya organları, eğitim kurumları ve bireyler bu konuda özen göstermelidir. Böylece “kayyım mı kayyum mu?” sorusuna net bir cevap verilmiş olur: Doğrusu KAYYIM’dır.