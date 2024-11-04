Kayyum Atama Siyasi Krizin Belgesi**

KAYYUM ATAMALARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

DEM Parti Merkez Yönetim Kurulu, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan’ın görevinden alınarak yerlerine kayyum atanmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada “Kayyım darbesinde ısrar etmek siyasi tükenmişliğin göstergesidir” denildi. AKP-MHP iktidarının Hakkari ve Esenyurt’tan sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Urfa Halfeti Belediyesini gasp ettiğine dikkat çekildi.

DARBENİN ANLAMINI VURGULUYOR

Açıklamada, bu darbenin 4 Kasım 2016’da Kürt halkının iradesine yönelik gerçekleştirilen Meclis darbesinin yıldönümünde yaşanmasının manidar olduğu ifade edildi. Kürt halkını demokratik siyasetten tasfiye etme saldırılarının, 1994’ten beri devam eden iflas etmiş 30 yıllık tekrarı olduğu belirtildi. “Bir kez daha ifade edelim ki bu saldırı halk iradesine yönelik gerçekleştirilmiş açık bir darbedir” denildi. Daha önceki kayyum darbelerinin halk tarafından reddedildiği, kayyum pratiğinin seçimlerde yenilgiye uğradığı vurgulandı.

SEÇME HAKKI VE DEMOKRASI ÜZERİNE TEHDİT

Açıklamada, bu saldırının Kürt halkının seçme ve seçilme hakkına büyük bir saldırı olduğuna dikkat çekildi. Yerel yönetimlerin ve belediyelerin abluka altına alınması, mevcut siyasi rejimin demokratik meşruiyetinin bittiğinin açık bir ilanıdır. Vesayet ve darbeyle mücadele edenlerin bizzat katıksız birer darbeciye dönüşmesi ibretlik bir durumdur. “Bu topraklarda zorbalık ve zulümle hiçbir iktidar abat olmamıştır, olmayacaktır da” denildi. Açıklamada, iktidarın bu yöntemlerle büyük kayıplar yaşadığına ve kayyım darbesinin 85 milyon için demokrasi ve özgürlük sorunu olduğuna vurgu yapıldı.

HALK İRADESİNE SAHİP ÇIKMA ÇAĞRISI

Son olarak, açıklamada bütün demokratik kamuoyuna çağrıda bulunuldu; “Bu gayrimeşru darbeci anlayışa karşı herkes en yüksek düzeyde sesini ve itirazını yükseltmelidir” denildi. Her koşulda halkın iradesini savunmanın ve yerel yönetimlere sahip çıkmanın partinin varlık gerekçesi olduğu belirtildi. İktidarın yöntemlerinin, her türlü çözüm arayışını zehirlediği ve samimiyeti konusunda kuşkular doğurduğu ifade edildi. “Asla boyun eğmeyeceğiz, asla mücadeleden geri durmayacağız” denilerek, iktidarın iflas etmiş yöntemlerle başarılı olacağı düşüncesinin yanlış olduğu vurgulandı. Halkın kendi iradesine sahip çıkacağına inanıldığı belirtildi.