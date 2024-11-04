Kayyum Atamaları Üzerine AK Parti Açıklaması

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAYYUM ATADI

İçişleri Bakanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa’nın Halfeti belediyelerine kayyum atadı. Bu durumla birlikte, gözler AK Parti kanadına çevrildi ve ilk değerlendirmeyi Grup Başkanı Abdullah Güler yaptı.

ANAYASA DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİLDİ

Türkiye’nin anayasal hukuk devleti olduğuna vurgu yapan Güler, “Anayasa’nın 127. maddesi uygulandı. Belediye başkanları için terörle mücadele soruşturması var. İlgili belediye başkanlarından Mardin belediye başkanına 10 yıl, Batman belediye başkanı için 6 yıl üzeri, Halfeti belediye başkanı için de 6 yıl ve üzeri ceza verilmiş. Bunlar istinaf sürecinde tabii… Belediye kanunu içinde durumlar değerlendirilmiş ve İçişleri Bakanlığı geçici bir dönem için bu görevlendirmeleri yapmış. Gerekli istinaf sürecinde cezalar kesinleşebilir veya beraat edebilirler” dedi.