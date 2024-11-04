Kayyum Atamaları Üzerine AK Parti Açıklaması

HÜKÜMETTEN KAYYUM ATAMALARI

İçişleri Bakanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa’nın Halfeti belediyelerine kayyum atadı. Bu gelişmenin ardından AK Parti kanadı tarafından ilk değerlendirme Grup Başkanı Abdullah Güler’den geldi.

ANAYASA’MIZIN UYGULANMASI

Güler, Türkiye’nin anayasal hukuk devleti olduğunu vurgulayarak “Anayasa’nın 127. maddesi uygulandı. Belediye başkanları için terörle mücadele soruşturması var. İlgili belediye başkanlarından Mardin belediye başkanına 10 yıl, Batman belediye başkanı için 6 yıl üzeri, Halfeti belediye başkanı için de 6 yıl ve üzeri ceza verilmiş. Bunlar istinaf sürecinde tabii… Belediye kanunu içinde durumlar değerlendirilmiş ve İçişleri Bakanlığı geçici bir dönem için bu görevlendirmeleri yapmış. Gerekli istinaf sürecinde cezalar kesinleşebilir veya beraat edebilirler” dedi.