Kayyum Atamalarında Beklenen Sorular: Devlet Neden İzin Verdi, Partiler Neden Aday Göstermedi?

AHMET HAKAN’IN DEĞERLENDİRMESİ

Ahmet Hakan, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasını değerlendirdi. “Devlet bu üç ismin aday olmasına neden izin verdi? Bu üç isim partileri tarafından neden aday gösterildi?” sorularını gündeme getirdi.

KAYYUM ATAMALARINDAKİ SORULAR

Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanları görevden alındı ve yerlerine kayyum atandı. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bu duruma dair bazı soru işaretleri olduğunu ifade etti. Hakan, kayyum atamalarının gerekçelerine bakarak şu soruları ortaya koydu: “Bu üç ismin aldıkları cezalar, seçimden önce alınmış cezalar mı, seçimden sonra alınmış cezalar mı? Bu üç isimle ilgili yürütülen soruşturmaların başlangıcı, seçim öncesi mi başlamış, seçim sonrası mı?” Eğer bu sorulara “seçim öncesi” biçiminde yanıt veriliyorsa, o zaman şu iki sorunun yanıtlanması gerektiğini belirtiyor: “Devlet bu üç ismin aday olmasına neden izin verdi? Bu üç isim partileri tarafından neden aday gösterildi?” Hakan, kayyum tartışmasının sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için bu soruların mutlaka yanıtlanması gerektiğini vurguladı.