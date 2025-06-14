Kaz Dağları’nda Black Edition Bal Birinci Oldu

KAZ DAĞLARINDAN DÜNYA BİRİNCİSİ BAL

Kaz Dağları’nda üretilen Black edition (siyah) serisi bal, Amerika’da düzenlenen uluslararası yarışmada koyu bal kategorisinde dünya birincisi oldu. Bal üreticisi Apimaya yetkilisi Gökhan Aydoğdu, “Yaklaşık 10 yıl önce kurduğumuz arı çiftliğimizde ürettiğimiz bal bu yıl da ABD’deki yarışmada dünya birincisi oldu. Black edition serisi balımız 8. kez olmak üzere, ballarımız 2018 yılından bu yana toplam 12 uluslararası ödüle layık görüldü” diye belirtti.

Aydoğdu, Black edition balının 2017 yılında Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalında başlayan bilimsel çalışmalara konu olduğunu vurguladı ve “2019 yılında 12 sayfalık bilimsel makalemiz dünyanın en prestijli tıp dergisi olan SAGE’de yayınlandı” dedi. Ayrıca, bölgede bulunan endemik bitkilerin yanı sıra meşe ve kestane ağaçlarının nektarından da faydalanan arıların her sene başta kara buğday, çörek otu ve çeşitli tıbbi aromatik bitkilerin ekimi yapıldığını açıkladı. Bu uygulamanın balın kalitesini artırma ve arıların sağlığını iyileştirme açısından önemli olduğunu belirtti.

“Bölgemizdeki arıcı dostlarımıza her fırsatta bulundukları alanlara mutlaka arı otu başta olmak üzere arıların sevdiği çiçekli bitkilerin ekimini yapmalarını tavsiye ediyoruz,” diyen Aydoğdu, ayrıca yapılan bilimsel çalışmaların Black edition balının dünyanın en pahalı balı olan manuka balından daha etkili olduğunu gösterdiğine dikkat çekti. Meşe ve kestane ballarının değerinin de bilindiğini ve arıların sevdiği tıbbi aromatik bitkilerin ekilmesinin faydasına vurgu yaptı.

Aydoğdu, Türkiye’de son yıllarda artan ve Bakanlık tarafından desteklenen bal ormanları ile birlikte bu bitkilerin ekiminin teşvik edilmesinin önemini vurguladı. “2018 yılından bu yana özellikle Amerika’da ve Avrupa’da Türk balını tanıtmaya çalışıyoruz ve ülkemizdeki arıcı dostlarımızı iyi ve temiz üretim yapmaları konusunda bilgilendiriyoruz,” şeklinde konuştu. Türkiye’de kovan başına düşen bal üretiminin 16 kilogram olduğunu, ancak birçok ülkede bu oranın 30-60 kilogram arasında değiştiğini belirtti. Arıcıları bilinçlendirerek hem saf bal üretimini desteklemeye hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaya hedeflediklerini ifade etti.