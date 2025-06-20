Kaza, 00.30’da Aşağı Aziziye’de Oldu

KAZA ANI VE İLGİLİ OLAYLAR

Kaza, gece saat 00.30 sularında Aşağı Aziziye Mahallesi’ndeki Doğu Karadeniz Caddesi’nde gerçekleşti. Buradaki bir işletmede çalışan Selime Şinas, çöp atmak amacıyla yolun karşısına geçerken Ö.A. yönetimindeki 54 ABA 157 plakalı cipin çarpması sonucu kaza yaşandı. Kazadan sonra cipin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların çağrısı üzerine kazanın olduğu yere sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı kontrol sonrasında Selime Şinas’ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Şinas’ın cenazesi, Karasu Devlet Hastanesi morguna taşındı.

TESLİM OLMA VE SÜREN SORUŞTURMA

İlçede avukatlık yapan Ö.A., daha sonra Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kendini ifade etti. Diğer taraftan, kaza anı, caddede yer alan bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; elinde poşetle yolun karşısına geçmeye çalışan Selime Şinas’a cipin çarptığı ve akabinde sürücünün durmadığı görülüyor. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.