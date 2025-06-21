Kaza, 11.00’de Mevlana Mahallesi’nde oldu

KAZA DETAYLARI

Kaza, Mevlana Mahallesi’nde saat 11.00 sıralarında gerçekleşti. Mustafa Aydın’ın kullandığı 58 AAH 075 plakalı otomobil ile Niyazi Yiğit’in aracı olan 42 APT 831 plakalı otomobil çarpıştı. Olayın duyulmasıyla birlikte sağlık ve polis ekipleri hızla olay mahalline yönlendirildi.

YARALILAR VE GÖNDERİLDİKLERİ HASTANELER

Kazada 2 sürücü ile 42 APT 831 plakalı otomobilde bulunan Harun Yiğit isimli çocuk ve Belgüzar Yiğit yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi ve kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.