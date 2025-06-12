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Kaza, 13.00’te Otoyol’da oldu

KAZA SAAT 13.00’TE MEYDANA GELDİ

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Gebze geçişindeki Denizli mevkiinde gerçekleşti. Saat 13.00 sıralarında, İstanbul yönüne doğru ilerleyen S.A.’nın kontrolünü kaybettiği 10 NL 021 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki bariyere çarptı. Bu olay sonucunda, sürücü S.A. ve araçta bulunan iki kişi yaralandı.

YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Araçtaki dört kişinin ise kazayı sorunsuz atlattığı bilgisi alındı.

TRAFAİK AKIŞI ETKİLENDİ

Kaza sırasında, dört şeritli otoyolun İstanbul yönündeki iki şeridi kapandı. Jandarma ekipleri, olay yerinde bir süre araç geçişlerini kontrollü şekilde sağladı. Aracın kaldırılmasının ardından, trafik normal akışına geri döndü.

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