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Kaza, 13.30’da Helvacı’da gerçekleşti

KAZA SAAT 13.30’DA MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 13.30 sıralarında Helvacı Mahallesi Çağlayan Caddesi’nde gerçekleşti. Nurhan A. yönetimindeki 06 EBS 763 plakalı otomobil, yolun kenarındaki bariyerlere çarparak sürüklendi. Otomobil bariyere asılı kalırken, kazada araçta yolcu olarak bulunan Hasan A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralıya sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi ve kaza ile ilgili bir soruşturma başlatıldı.

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