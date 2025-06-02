Kaza, 14.10’da Sazlıdere’de gerçekleşti. 2 Vefat, 15 Yaralı Tespit Edildi. Vali Özkan, bilgi aldı ve ziyaret etti. Kazaya ilişkin açıklama yapıldı. Trafik, midibüs kaldırılınca açıldı. İnceleme başlatıldı

KAZA ANINI BÜYÜK BİR TRAFİK KAZASI OLUŞTURDU

Kaza, saat 14.00 civarında Sazlıdere köyü mevkiinde gerçekleşti. Sivas’ta bulunan bir cenazeye katılan 29 kişi, 06 EA 7369 plakalı midibüsle Ankara’ya dönüş yolculuğuna başladı. Halil İbrahim K’nin virajda kontrolü kaybetmesiyle midibüs yolda sürüklenerek yan yatmaya başladı. Olayın bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık görevlileri, Duran Lalek ve Hasan Özcan’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaralanan 15 kişi ise ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

VALİDEN KAZA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kaza bölgesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Sorgun Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden Vali Özkan, yaralıların sağlık durumları ile ilgili bilgi aldı. Yaralıların yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Özkan, tedavi süreçlerinin dikkatle izleneceğini belirtti ve her türlü desteğin sağlanacağını ifade etti. Vali Özkan, kazaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “İlimiz Akdağmadeni ilçesi Sazlıdere mevkisinde saat 14.10’da Sivas’tan Ankara’ya giden ve içerisinde 29 yolcu bulunan otobüsün virajı alamayarak devrilmesi sonucu meydana gelen tek taraflı kazada 2 vatandaşımız vefat etmiş 15 vatandaşımız yaralanmıştır. Kaza haberinin alınmasının ardından tüm ekiplerimiz olay yerine intikal etmiştir. Yaralı vatandaşlarımız ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” şeklinde ifade etti.

TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN YOL KAPANDI

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, midibüsün vinçle kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.