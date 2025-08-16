Kaza, 15.00’te Firuzköy’de oldu

KAZA SAAT 15.00 SIRALARINDA MEYDANA GELDİ

Kaza, Firuzköy Bulvarı’nda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 MR 2568 plakalı motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan 06 DLT 902 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki iki kişiden biri yola savrulurken, diğeri çekicinin kasasına düştükten sonra yere yuvarlandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralıların vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve ezikler olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.