Kaza, 15 Ölü, 5 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Güney Afrika’nın Doğu Cape eyaletinde, 4 Mayıs 2025 gecesi meydana gelen bir trafik kazasında, iki aracın kafa kafaya çarpması sonucunda bir yolcu minibüsü hasar gördü. Yerel yetkililerin pazar günü yaptığı bildirimde, bu kaza nedeniyle 15 kişinin yaşamını yitirdiği ve 5 kişinin yaralandığı açıklandı.

KAZA YERİNDEKİ DURUM

Kaza, Doğu Cape eyaletinde gerçekleşti ve olay sırasında yolcu minibüsünün bir kamyonetle çarpıştığı bildirildi. Yerel ulaştırma makamları kaza ile ilgili olarak gerekli incelemeleri başlattı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısının yüksek olması, bölgedeki trafik güvenliği konusunu gündeme getiriyor.