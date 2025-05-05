Haberler

Kaza, 15 Ölü, 5 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Güney Afrika’nın Doğu Cape eyaletinde, 4 Mayıs 2025 gecesi meydana gelen bir trafik kazasında, iki aracın kafa kafaya çarpması sonucunda bir yolcu minibüsü hasar gördü. Yerel yetkililerin pazar günü yaptığı bildirimde, bu kaza nedeniyle 15 kişinin yaşamını yitirdiği ve 5 kişinin yaralandığı açıklandı.

KAZA YERİNDEKİ DURUM

Kaza, Doğu Cape eyaletinde gerçekleşti ve olay sırasında yolcu minibüsünün bir kamyonetle çarpıştığı bildirildi. Yerel ulaştırma makamları kaza ile ilgili olarak gerekli incelemeleri başlattı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısının yüksek olması, bölgedeki trafik güvenliği konusunu gündeme getiriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

6 Mayıs BİM Ürünleri Fırsatlar Sunuyor

6 Mayıs’ta BİM mağazalarında sunulacak indirimli ürünler açıklandı. Temel gıda ve kahvaltılık ürünlerde cazip fırsatlar dikkat çekiyor. Alışveriş meraklıları için öneriler bekleniyor.
Haberler

İlkokul Öğrencileri Geri Dönüşümle Sabun Üretiyor

Malatya'daki bir ilkokul, öğrencilerine atık yağlardan sabun yapmayı öğretip geri dönüşüm bilincini aşılıyor. Bu proje, çocuklara eğlenceli bir bilim deneyimi sunuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.