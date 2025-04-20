Kaza, 17 Nisan Sabahı Meydana Geldi

KAZA ANINI GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

Kaza, 17 Nisan sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Üniversite Köprüsü’nde gerçekleşti. Emin Ateş’in kullandığı plakası belirlenemeyen otomobil, şehir içi yolcu taşıyan bir belediye otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobil, olay sonrası hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde Ateş’in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sırasında yaralanan A.O. (43), D.D. (22), B.E. (22) ve K.K. (47) ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından, çiftçilik yapan ve 4 çocuk babası olan Emin Ateş’in cenazesi, yakınları tarafından alınarak Kocaköy ilçesi Kırsal Günalan Küme Evleri’nde yer alan Ateşler mezrasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜLER KAZA ANINI BELGELEDİ

Bu arada, kazanın belediye otobüsünün araç içi kamerası tarafından kaydedildiği anlaşıldı. Görüntülerde, otomobilin aniden otobüsün olduğu şeride geçtiği, Ateş’in son anda manevra yapıp tekrar kendi şeridine geçmeye çalıştığı ancak kazanın gerçekleştiği görünmekte. Ek olarak, Emin Ateş’in Bitlis’in Tatvan ilçesinde öğretmen olan kuzeninin düğününde oynarken çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Bu görüntülerde Ateş’in düğünde dans ettiği ve üzerine para atıldığı izleniyor.