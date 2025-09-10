Haberler

Kaza, 18.30’da Atatürk Caddesi’nde

KAZA SAAT 18.30’DA MEYDANA GELDİ

Kaza, Atatürk Caddesi’nde saat 18.30 sıralarında gerçekleşti. H.S. (25) tarafından kullanılan plakasız motosiklet, karşı yönden gelen S.D.’nin idaresindeki 16 ADV 498 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü oldukça yükseğe savruldu ve yere düştü.

AĞIR YARALANMA VE SAĞLIK EKİPLERİ

Kazanın hemen ardından motosikletli ağır yaralanırken, olayla ilgili sağlık ve polis ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan H.S., ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Otomobil sürücüsü S.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Mudanya’da Gece Anız Yangını Söndürüldü

Mudanya'nın Kumyaka Mahallesi'nde meydana gelen anız yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni araştırılmaya devam ediyor.
Fransa’nın Yeni Başbakanı Lecornu Atandı

Fransa'da Başbakan François Bayrou istifa etti, Cumhurbaşkanı Macron yeni başbakan olarak Savunma Bakanı Sébastien Lecornu'yu atadı. Lecornu, artan kamu borçlarıyla ilgilenmek zorunda.

