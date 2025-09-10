Kaza, 18.30’da Atatürk Caddesi’nde

KAZA SAAT 18.30’DA MEYDANA GELDİ

Kaza, Atatürk Caddesi’nde saat 18.30 sıralarında gerçekleşti. H.S. (25) tarafından kullanılan plakasız motosiklet, karşı yönden gelen S.D.’nin idaresindeki 16 ADV 498 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü oldukça yükseğe savruldu ve yere düştü.

AĞIR YARALANMA VE SAĞLIK EKİPLERİ

Kazanın hemen ardından motosikletli ağır yaralanırken, olayla ilgili sağlık ve polis ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan H.S., ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Otomobil sürücüsü S.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu.