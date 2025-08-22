Kaza, 24 Mart’ Ta Gerçekleşti

HIZLI KAZA BİLGİLERİ

Kaza, 24 Mart sabah saatlerinde Sarıçam ilçesindeki Gültepe Mahallesi Erguvan Caddesi’nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinde çalışan Sevinç Soydaş, işe gitmek için yolun karşısına geçtiği esnada otomobilin çarpmasıyla karşılaştı. Çarpmanın etkisiyle havada taklalar atan Soydaş yere düştü.

ACİL MÜDAHALE VE SONRASI

Çevredeki herkesin ihbarı ile kaza yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Soydaş’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü Ali Yahya Ç. (21) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÜZÜCÜ VEFAT HABERİ

Kaza sonrası 5 aydır yoğun bakımda olan Sevinç Soydaş, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Soydaş’ın cenazesi, ailesi tarafından alınıp defnedilmek üzere toprağa verildi.