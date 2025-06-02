Kaza 29 Mayıs’ta meydana geldi

Kazanın meydana geldiği tarih ve saat, 29 Mayıs Perşembe günü saat 17.45 olarak kaydedildi. Katar Caddesi’nde seyir halinde olan hafif ticari araç, dörtyolda dönüş yaptığı esnada karşı yönden gelen bir motosikletle çarpıştı. Bu kaza sonucunda motosiklet üzerinde bulunan iki zabıta yaralandı. Olayın bildirilmesinin ardından sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Hafif yaralanan zabıta memurları, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili gerekli incelemeleri başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, dönüş yapan hafif ticari aracın yola çıkış yaptığı sırada karşı yönden gelen motosikletle çarpışma anı yer alıyor. Ayrıca, motosiklette bulunan zabıtaların yola savrulma anları da bu görüntülerde net bir şekilde görülüyor.