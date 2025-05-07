Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

KAZA HENÜZ BELİRSİZ NEDENLERLE GERÇEKLEŞTİ

Otoyolda meydana gelen korkunç kaza sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza, Ankara-Niğde Otoyolunun 59’uncu kilometresinde saat 21.00 civarında gerçekleşti. Ters yönde giden K.T. yönetimindeki 06 BIM 593 plakalı otomobil, Ankara istikametine doğru seyreden E.A. yönetimindeki 39 AJ 013 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.

AĞIR HASAR GÖREN ARAÇLAR DEMİR YIĞINI HALİNE DÖNÜŞTÜ

İki aracın çarpışmasıyla birlikte her iki otomobil de kullanılamaz hale geldi. Olayın haber verilmesi üzerine, bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk muayenede, her iki araçtaki sürücülerin ve 39 AJ 013 plakalı araçta bulunan 2 kişinin daha yaşamını yitirdiğini tespit etti. Öte yandan, aynı araçtaki bir kişi ağır yaralı olarak ilk müdahalenin hemen ardından hastaneye kaldırıldı.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu’na ulaştırıldı. Kaza sonrası ulaşım için kapatılan yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından tekrar açıldı. Soruşturma süreci başlatıldı.