Kaza, 7 Yaralıyla Sonuçlandı

TRAFİK KAZASI SEYDİŞEHİR’DE YAŞANDI

Konya’nın Seydişehir ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında toplam 7 kişi yaralandı. E.Y’nin yönetimindeki 42 AJY 842 plakalı otomobil, Kızılcalar Mahallesi 153356 Sokak üzerinde M.E. kontrolündeki 42 BBA 481 plakalı araçla çarpıştı.

KAZADA YARALANANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda, araç sürücüsü M.E. ile birlikte otomobilde bulunan N.Ö., Z.K., M.M.E., A.K., Z.K. ve A.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine ulaşan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü.