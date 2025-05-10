Kaza, 8 Mayıs’ta Oldu. Yılmaz Hayatını Kaybetti. Motosiklet Görüntüleri Sosyal Medyada Paylaşıldı

Kaza, 8 Mayıs’ta akşam saat 21.30 civarında Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi’nde gerçekleşti. Saniye Yılmaz’ın kullandığı 09 AIR 738 plaka numaralı motosiklet, A.Ç. yönetimindeki 41 AKE 061 plaka numaralı beton mikserine çarptı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarıyla birlikte sağlık ve polis ekipleri olay mahalline yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Yılmaz’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti ve cenazesi Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yakınları, Yılmaz’ın cenazesini morgdan teslim aldıktan sonra, cenaze namazı için Kirazpınar Mahallesi’ndeki Hz. Ömer Camisi’ne götürdü. Burada kılınan namazın ardından Yılmaz, Pelitli Mahalle Mezarlığı’na defnedildi. Öte yandan, kaza sonrası gözaltına alınan beton mikseri şoförü A.Ç., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

MOTOSİKLETLİ GÖRÜNTÜLER KALDI

Saniye Yılmaz’dan geriye, sosyal medya hesabından paylaştığı motosikletli görüntüler kalmış durumda. Motosiklet kullanırken çektiği bir videoyu, “Acaba bizi motosiklet mi öldürecek yoksa kafamızın içindeki düşünceler mi?” notuyla paylaşırken, başka bir videoda da “Paranız yok diye motosiklet almayı ertelemeyin, böbreğinizi satın” şeklinde espri yaptı. Ayrıca, kaza anı Yılmaz’ın kask kamerasına da yansıdı. Bu görüntülerde; Saniye Yılmaz’ın motosikleti ile yolun sol şeridinden ilerlediği, beton mikserinin ise sağ şeritten geçtiği ve ardından motosikletin beton mikserine çarptığı net bir şekilde gözlemleniyor.