Kaza, 9 Ekim 2024’te Oluştu. Efe Şayık, Zeynep Naz’a Çarptı. Yaralı, Hastaneye Kaldırıldı. Sürücü, Ehliyetsiz Olduğu Anlaşıldı. 9 Yıl Hapis İstendi. Şayık, 2 Yıl 8 Ay Aldı

KAZA OLAYI VE MAHALLİ DURUM

Kaza, 9 Ekim 2024 tarihinde Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda gerçekleşti. TOFAŞ-Keravnos basketbol maçını izledikten sonra evine dönmek isteyen Zeynep Naz Sarıkaya, karşıya geçmek istediği sırada Efe Şayık’ın kullandığı 16 SYK 19 plakalı kamyonet tarafından çarpıldı. Yaralanan Sarıkaya, olay sonrası ambulansta en yakın hastaneye götürüldü. Kamyonet sürücüsü, kazadan sonra polise teslim oldu.

ehliyetsiz sürücünün durumu

Ehliyetsiz olduğu anlaşılan sürücü, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak bu karara itiraz edildikten sonra Efe Şayık gözaltına alındı ve ‘Bilinçli taksirle hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaralama’ suçundan tutuklandı. Zeynep Naz Sarıkaya, kaza sonrası 10 gün tedavi gördüğü hastanede 19 Ekim’de hayatını kaybetti.

hız raporu ve savcılık araştırması

Savcılık soruşturması sırasında hazırlanan Adli Trafik Bilirkişi Raporu’nda, Zeynep Naz’ın yaşamını yitirmesine neden olan kazanın oluştuğu yolun hız limitinin 30 kilometre olduğu belirtilirken, sürücü Şayık’ın hızının 82,8 kilometre olarak tespit edildiği kaydedildi. Raporda, Şayık’ın ‘önünde seyir halinde olan ve kavşakta sola dönüş yapan araç nedeniyle yayayı fark etmediği’ ifadesinin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Olay yerinde engelleyici bir unsur olmadığı ve yol arızası olmadığı sonucuna varıldı.

ilk duruşma ve savunma

Efe Şayık, 6 Aralık’ta ilk hakim karşısına çıkarken, savunmasında yeşil ışık yandığını ve Zeynep Naz’ın yaya geçidinde aniden yola atladığını ifade etti. “Her ne kadar rahmetli geri gelmeyecekse de kasıtlı ve isteyerek yapmadığımın bilinmesini istiyorum” diyen Şayık, konutu terk etmeme şartıyla tahliye edildi.

ceza talebi ve mahkeme süreci

Cumhuriyet savcısı, Efe Şayık’ın ‘Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan 9 yıl hapsini istemekle birlikte, ikinci duruşmada konutu terk etme yasağının yurt dışı çıkma yasağı verilerek kaldırılmasını talep etti. Mahkemede Zeynep Naz Sarıkaya’nın ailesinin avukatı Özgür Abatay, bilirkişi raporunun detaylı inceleme yapılmadan hazırlandığını belirtti.

sonuç ve aile avukatının açıklamaları

Abatay, sanığın ehliyetsiz şekilde yoğun trafiğin olduğu caddede kazayı gerçekleştirdiğini belirterek, olay sonrası sanığın gerekli tedbirleri almadığını ifade etti. Mahkeme, 2024-2025 eğitim öğretim döneminin sona erdiği gün kararını açıklayarak Efe Şayık’a ‘Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası verdi.