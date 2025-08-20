Kaza, 9 Yaşındaki Çocuğun Ölümü

GAZİANTEP’TE KAZA: 9 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, bir kamyonetin çarptığı 9 yaşındaki bir çocuk, yaşama veda etti. Tekstilkent Mahallesi 47021. sokakta, sürücüsü henüz kimliği belirsiz olan 27 ADH 569 plakalı kamyonet, geri manevra yaparken Emine Berut’a çarptı.

KAZA YERİNE ACİL SERVİS VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay sonrası çevrede bulunanlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri ulaştı. Sağlık ekipleri, yapılan kontroller sonucunda Emine Berut’un yaşamını yitirdiğini belirledi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından, Emine Berut’un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu üzücü olayın ardından, polis ekipleri kazaya karışan kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.