Haberler

Kaza, Adapazarı’nda meydana geldi. 16 AKA 514, 54 AIL 940 çarpıştı. Kadir Pınarbaşı yaşamını yitirdi. Uyuşturucu ve aparat bulundu. Soruşturma devam ediyor

KAZA DETAYLARI

Kaza, Adapazarı ilçesindeki Karaköy Mahallesi Setaltı Caddesi’nde saat 14.00 sularında gerçekleşti. Mücahit Ç. (22) yönetimindeki 16 AKA 514 plakalı hafif ticari araç ile Kadir Pınarbaşı’nın kontrolündeki 54 AIL 940 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın ardından kazayı görenler hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

KAZAZEDENİN DURUMU

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsü Kadir Pınarbaşı’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Pınarbaşı’nın cesedi, gerekli işlemlerin ardından morga kaldırıldı.

Kaza sonrası Mücahit Ç. gözaltına alındı. İncelemeler sırasında hafif ticari aracın içinde 2 gram bonzai ele geçirildi, motosikletin üzerinde ise uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırşehir’de Sentetik Hap Operasyonu Yapıldı

Kırşehir'de jandarma, uyuşturucu ticareti yapan iki kişiyi gözaltına aldı ve operasyonda 1.823 sentetik hap ele geçirildi.
Haberler

Çorlu’da Yangın Evleri Tuttu

Çorlu'da başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak 5 evi ve bir anaokulunu etkiledi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.