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Kaza, Akmeşe Yolunda Gerçekleşti

KAZA VE ZARAR GÖRENLER

Kaza, saat 12.30 sıralarında Ketenciler Mahallesi Akmeşe yolunda yaşandı. Ketenciler yönüne giden C.M. idaresindeki 34 ZU 3165 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen F.A. yönetimindeki 42 ABR 410 plakalı araçla çarpıştı. Kazada her iki araçta yolcu olarak bulunan, biri çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Olayın hemen ardından, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri, yaralılar üzerinde olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, ambulanslarla yakın hastanelere taşındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi edinildi. Kazayla ilgili olarak resmi soruşturma başlatıldı.

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