Kaza, Aksaray’da TIR ile çarpıştı

KAZA AYRIŞMASI

Kaza, dün saat 10.00 civarında Aksaray-Konya kara yolunun Sultanhanı ilçesi girişinde gerçekleşti. Faruk Y. yönetimindeki 63 AFS 048 TIR, Rieb Anton Valter’in kontrolündeki Almanya plakalı kamyonete çarptı. Bu çarpışma sonucunda Rieb Anton Valter ile yanındaki Carmen Pfenminger araç içinde sıkışarak yaralandı. Valter’ın, kabinde sıkışan Pfenminger’i yaralı bir şekilde kurtarmaya çalışması cep telefonuyla kaydedildi.

TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, Alman turistler ile TIR şoförünü kurtardı ve ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı. Yapılan incelemelerde, TIR şoförü Faruk Y’nin kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlendi. Faruk Y’nin tedavisi tamamlanarak gözaltına alındı, Rieb Anton Valter (62) ve Carmen Pfenminger’in (60) ise tedavi süreçlerinin sürdüğü öğrenildi.