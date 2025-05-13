Kaza, Alkollü Sürücü Nedeniyle Gerçekleşti

KAZA VE AİLENİN TEPKİSİ

Ankara’da meydana gelen bir kaza sonucunda hayatını kaybeden kuryenin ailesi, sürücünün bu olaydan dolayı cinayet suçundan yargılanmasını talep ediyor. Kaza, 10 Mayıs akşamı Etimesgut ilçesinde, alkol etkisi altında olduğu ileri sürülen bir sürücünün kurye Soner Demir’in motosikletine çarpması sonucu gerçekleşti. Olayın ardından sağlık ekiplerince ölü olarak belirlenen Demir, gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Kaza sırasında kimliği tespit edilen sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AİLENİN HUKUK MÜCADELESİ

Hayatını kaybeden Soner Demir’in ailesi, çarpan sürücünün tamamen kusurlu olduğuna ve daha önce benzer bir suça karıştığına dikkati çekiyor. Aile, bu sürücü hakkında her türlü hukuki haklarını kullanacaklarını ve soruşturmayı da takip edeceklerini belirtti. Acılı aile, “O sürücünün ceza almasını istiyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

YASAK KAZA ŞİKAYETİ

Demir’in eşi Fatma Demir, “İçimizi yaktılar. İki çocuğumu öksüz bıraktılar. Kocamın suçu, günahı yoktu. Eşime arkadan çarpmış sürücü. Alkollüymüş. Kocam suçsuz yere öldü. Acımız çok yeni.” dedi. Fatma Demir, kocasının çocuklarına duyduğu düşkünlüğü vurguladı ve onun çok sevdiği gelecek hayalleri olduğunu dile getirdi. “Sorumlunun cezasını çekmesi için elimden geleni yapacağım” diye de ekledi.

KAYINPEDERİNİN GÖRÜŞLERİ

Soner Demir’in kayınpederi Aslan Yıldırım, damadının dürüst ve çalışkan bir insan olduğunu belirterek, kaza sonrası yaşadığı büyük üzüntüyü ifade etti. Alkollü bir sürücünün kendi ailesini nasıl etkilediğini anlatan Yıldırım, bu olayın bir cinayet olduğunu ve hukuk mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

KURYE DERNEĞİNDEN AÇIKLAMA

Başkent Motosikletli Kuryeler Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Kadir Acar, sürücünün alkollü ve süratli olduğunu, daha önce de kazaya karışmış olduğunu öğrendiklerini belirtti. Acar, kuryecilik mesleği ile ilgili sık sık ölüm haberleri almak zorunda kaldıklarını vurguladı ve bu durumun değişmesini talep etti. “Other meslektaşlarımızın da ölmesini istemiyoruz” şeklinde uyarıda bulundu.