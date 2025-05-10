Kaza, Anadolu Otoyolu’nda gerçekleşti

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, Anadolu Otoyolu’nun Çaydurt mevkisinde yaşandı. İstanbul yönüne giden Veysel İ. yönetimindeki 47 ACH 435 plakalı buğday yüklü TIR, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve devrildi.

KAZA SONRASINDA GEREKEN MÜDAHALELER

Olayın ardından hemen jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan TIR şoförü, ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı.

ULAŞIMDAKİ SORUNLAR VE SORUŞTURMA

Kaza nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştirildi. Bu olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.