Kaza Anı Araç Kamerasında Görüntülendi

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA YERALDI

Araçların yoldan kaldırılması amacıyla trafik tek şeride düşürüldü ve yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucunda, araçlar yoldan alındı. Böylece trafik akışı normalleşti. Bu süre zarfında, kaza anı bir aracın kameralarına yansıdı. Görüntülerde İ.Ö. yönetimindeki 06 FAD 328 dorse plakalı TIR’ın sürücüsünün, bilinmeyen bir nedenden dolayı aniden orta şeritten sol şeride geçtiği anlaşılıyor. Aynı sırada, A.G. idaresindeki 06 FCE 783 çekici plakalı TIR’a çarparak bir süre sürüklendikleri görülüyor.

SÜREKLİ SÜREKLENEN TIRLARIN KAZASI

Sürüklenen iki TIR, sağ şeritte seyir eden H.Ö. kontrolündeki 14 ACA 638 plakalı kamyona çarpıyor ve bariyerlere sıkışıyor. Bu ani olay, araç kameraları tarafından kaydedilmiş durumda. Kazanın gelişimi ve görüntüleri, yol güvenliğine dair önemli bilgiler sunuyor ve araç sürücülerinin dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyor.