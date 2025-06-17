Kaza Anı Güvenlik Kamerasında Görüldü

KAZANIN DETAYLARI

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde D-650 kara yolunda, kontrolden çıkan bir tır iki tıra çarparak büyük bir kazaya yol açtı. Bu kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. D-650 kara yolu Bilecik yönünde seyir halindeki Hikmet Şahin (49) yönetimindeki 42 ABN 501 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek E.D. (06 EBU 208) ve İ.A. (41 YY 321) isimli sürücülerin tırlarına çarptı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazanın hemen ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücüler E.D. ve İ.A.’yı kurtarmak için müdahalede bulundu. İlk müdahalenin ardından her iki sürücü hastaneye götürüldü. Ayrıca yapılan kontrolde, Şahin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonrasında D-650 kara yolunun Bilecik istikametinde trafik tek şeritten verilirken, Adapazarı yönü tamamen durduruldu. Ekiplerin 4 saatlik çalışması neticesinde yol tek şeritten kontrollü bir şekilde açıldı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Facia gibi olan kazanın anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sol şeritte ilerleyen tırın kontrolden çıkarak karşı yöne geçişi ve karşı yönde bulunan sol ve orta şeritte giden tırlara çarpması görülebiliyor. Kazanın yaşandığı anlar, izleyenleri derinden etkiliyor.