Kaza Anı Kamerada Görüntülendi

SON ANDA KURTULDU

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen bir kazada, park halindeki otomobile çarpan araçtaki kadın sürücü yaralanıyor. Diğer sürücünün ise araçların altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kameralarına yansıyor. Kaza, Emek Mahallesi’nde gerçekleşiyor.

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan bir araca çarpıyor. Bu esnada, park halindeki otomobilin ön tamponunda bulunan Mustafa K.K., çarpmanın etkisiyle yere düşüyor. Araçların altında kalmak üzere olan vatandaş, kazayı hafif sıyrıklarla atlatıyor. Kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyor. Görüntülerde, Mustafa K.K.’nin aracının önünde çalıştığı sırada yaşanan çarpma ve yere düşme anı açık bir şekilde gözler önüne seriliyor.

YARALI SÜRÜCÜYE MÜDAHALE

Kazada otomobil sürücüsü de hafif yaralanıyor. Olayın ardından ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilmiş. Yaralı sürücünün tedavisi ayakta tamamlanıyor.