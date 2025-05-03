Kaza Anı Kameralarda Yer Aldı: 1 Yaralı

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Yaralanmanın yaşandığı kaza, Adıyaman’da gerçekleşti. Bir otomobilin park halindeki başka bir araca çarpması anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayda 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle Hısnı Mansur Caddesi’nde park halindeki C.Ö’ye ait 34 UN 7448 plakalı otomobile, E.G.B. idaresindeki 01 APT 406 plakalı araç çarptı.

ÇARPMA SONRASI DİĞER ARAÇLA ÇARPDI

Kaza anı kameralara yansırken, çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil seyir halindeki N.Y. yönetimindeki 16 NYR 67 plakalı diğer araca da çarptı. Meydana gelen kazada, sürücülerden E.G.B. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.