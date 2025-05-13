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Kaza Anı Ortaya Çıktı! 8 Kişi Hayatını Kaybetti

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KAZA MEVKİİNDEKİ OLAY

Kaza, 10 Mayıs’ta saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine kara yolu Anıtyağ mevkisinde gerçekleşti. Çanakkale yönünde ilerleyen Oktay Batır’ın kullandığı 33 ANK 274 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi neticesinde refüjü geçerek karşı şeride geçip devrildi. Kamyonun yükündeki tomruklar yola saçıldı. Bu olayda, Ezine yönüne giden 34 DCJ 400 plakalı otomobil ile İstanbul-İzmir seferini gerçekleştiren, içerisinde 22 yolcu ve 3 personel bulunduran 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü tomruklara çarpıp savruldu ve şarampole yuvarlandı.

KAZA SONUCU OLUŞAN DURUM

Kazada 8 kişi yaşamını yitirirken, 21 kişi de yaralanıyor. Yaralılardan 15’i hastanelerden taburcu ediliyor. Hastanede tedavi gören 6 yaralıdan 3’ünün durumu kritik olup, tedavileri yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. Öte yandan, kaza anının bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirlendi.

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