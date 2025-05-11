Kaza: Araç Satışında Kaza Oldu

KAZA AYRINTILARI

Hatay’da, park halinde bulunan bir Tofaş marka otomobilin üzerine hafif ticari bir araç çıktı. Bu ilginç kaza sonucunda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Tofaş aracının sürücüsünün, aracı satmak için kapora aldığı öğrenildi. Kaza, Kırıkhan ilçesinin Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi.

Cadde üzerinde ilerleyen Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle 80 AGN 312 plakalı Tofaş marka otomobilin üzerine çıktı. Kazada her iki araçta da hasar oluştu, ancak yaralanma durumu olmadı. Tofaş sürücüsü, aracını satmak için kapora aldığını belirterek hafif ticari araç sürücüsüne tepki gösterdi.

ARAÇLAR İNDİRİLDİ

Hafif ticari aracın Tofaş’ın üzerine çıkması nedeniyle yaşanan olay, çevredeki vatandaşlar tarafından dikkatle izlendi. Kazadan sonra, araçlar vatandaşlar tarafından indirildi. Ayrıca, araçların çekiciyle otoparka çekilmesiyle yol tekrar trafiğe açıldı.