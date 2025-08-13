Kaza, Arifiye’de kadın yola savruldu

FECİ KAZA D-650 KARA YOLUNDA GERÇEKLEŞTİ

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan D-650 kara yolunda bir kadının yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, SUV tipi aracın çarpması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan talihsiz kadının üzerinden başka araçlar da geçti. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının kimliği henüz belirlenemedi.

KAZA ANINDA ÇARPAN ARAÇ VE YARDIM EKİPLERİ

Kaza, D-650 kara yolunun Arifiye ilçesi Aşağı Kirazca Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinde giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 EBZ 131 plakalı SUV tarzı araç, yolun karşısına geçmekte olan kadına çarptı. Çarpmanın şiddeti nedeniyle yola savrulan kadının üzerinden arkadan gelen araçlar geçti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

KADININ CENAZESİ HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Yapılan incelemede, kazada hayatını kaybeden kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.