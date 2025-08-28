Kaza, Armutlu Yolu’nda gerçekleşti

KAZA ANINDA İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Bugün saat 08.00 civarında İzmir-Ankara Karayolu üzerindeki Armutlu Yolu’nda bir kaza gerçekleşti. İzmir yönünden Turgutlu yönüne doğru giden Mehmet Budak (49) idaresindeki 49 ABE 666 plakalı tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi neticesinde karşı yönden gelen Veysi Ekin (45) yönetimindeki 44 LS 968 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

KAZADA BİR ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Veysi Ekin’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralı durumda olan minibüs sürücüsü ve araçta bulunan 12 kişi, çevredeki hastanelere acilen sevk edildi. Yaşanan kaza nedeniyle İzmir-Ankara Karayolu’nun Turgutlu-İzmir yönünde trafik bir süreliğine tek şeritten kontrollü şekilde akmaya başladı. Kazanın sebebiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.