Kaza, Arsuz’da meydana geldi. İki araç çarpıştı, yaralılar hastaneye kaldırıldı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Kaza, önceki gece saatlerinde Arsuz ilçesinin Çetillik Mahallesi’nde gerçekleşti. S.Y. tarafından yönetilen 31 GC 671 plakalı otomobil, H.H. tarafından kullanılan 01 ABY 019 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Kaza sonucunda yaralanan 8 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı. Hastanede tedavi edilen yaralılardan biri olan 13 yaşındaki Helin Horuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.

KAMERAYA YANSIDIM YER

Diğer yandan kaza, civardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki aracın şiddetli bir şekilde çarpıştıktan sonra savrulmaları yer aldı.