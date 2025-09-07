Kaza, Asım Öztürk’ü kaybettik

HAFİF TİCARİ ARACIN KAZASI VE SONUÇLARI

BALIKESİR’in Manyas ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, elektrik direğine çarpan hafif ticari aracın sürücüsü 26 yaşındaki Asım Öztürk hayatını kaybetti. Kazada yeralan Furkan Köroğlu ise ağır yaralandı. İki gencin İlçe Jandarma Komutanlığı’nda uzman çavuş görevine devam ettiği öğrenildi. Kaza, saat 02.00 sıralarında Manyas’ın kırsal Kızık Mahallesi çıkışında gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI VE KURBANLAR

Asım Öztürk’ün kullandığı 67 NZ 852 plaka hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kaza sonrası, Öztürk ve yanında bulunan Furkan Köroğlu araçta sıkıştı. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sıkışan Asım Öztürk’ü kurtardı ancak ne yazık ki hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Furkan Köroğlu, hızlı bir şekilde Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

JANDARMANIN ÜZÜNTÜSÜ VE OLAY SONRASI

Olay yerine gelerek meslektaşlarının hayatını kaybettiğini öğrenen jandarma ekipleri derin bir üzüntü yaşadı. Asım Öztürk’ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Samsun’a gönderildi. Ayrıca kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.