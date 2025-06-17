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Kaza, Atatürk Mahallesi’nde gerçekleşti

KAZA MEVKİİ VE ZAMAN

Kaza, önceki akşam Atatürk Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi’nde gerçekleşti. Uğur P. yönetimindeki 19 BH 702 plakalı otomobil, kavşakta Osman A.’nın kullandığı 34 LN 7322 plakalı araç ile çarpıştı.

YARALILAR VE HASTANEYE KALDIRILMA

Kazanın ardından, 2’si sürücü olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Kahramankazan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

KAZANIN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYIŞI

Kaza, caddede yer alan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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