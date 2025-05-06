Kaza Ayvacık’ta Meydana Geldi

KAZA ANINDA MEYDANA GELEN OLAY

Kaza, Ayvacık ilçesinde saat 16.00 sularında gerçekleşti. Ayvacık’tan Çarşamba ilçesine gitmekte olan Emirhan Yazıcı’nın kullandığı 55 AJL 519 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde Hasan Uğurlu Baraj gölüne düştü.

Yoldan geçen diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ekipleri ve dalgıçlar yönlendirildi. Ekipler, kaybolan otomobili bulunduğu yerden çıkardı. Yapılan aramalar sonucunda Yazıcı’nın cansız bedenine ulaşıldı.