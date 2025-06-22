Kaza, Barış Mahallesi’nde meydana geldi

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Kaza, saat 14.00 civarında Barış Mahallesi D-100 Karayolu’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ankara yönünde giderken 34 YL 924 plakalı otomobilin sürücüsü M.D., yan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolü kaybeden araç, önce bir aydınlatma direğine, ardından ise D-100’de seyir halinde olan 16 AYP 184 ve 34 VG 7731 plakalı iki otomobile çarptı.

KAZA SONUCU YARALILAR VE MÜDAHALE EKİPLERİ

Kazada M.D. ve kendisiyle birlikte bulunan D.Ç. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Araçta sıkışan yaralı kişilerden biri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza neticesinde Ankara yönü bir süreliğine trafiğe kapandı, ancak araçların çekilmesiyle trafik normale dönmeye başladı.

KAZA ANI CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Kaza anı bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, otomobilin aydınlatma direğine çarptığı anlar yer alıyor. Bu tür kazaların önlenmesi için dikkatli olunması gerektiği konusunda halk arasında sürekli vurgular yapılıyor.