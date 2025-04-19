Kaza, Batman-Kozluk Yolunda Gerçekleşti

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ NOKTA

Öğle saatlerinde Batman-Kozluk kara yolunda Samanyolu köyü yakınında bir kaza gerçekleşti. Yol çalışmaları nedeniyle tek şeride inen yolda, tuğla yüklü 02 AJ 577 plakalı TIR ile karşıdan gelen 28 AA 487 plakalı TIR kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri ihbar üzerine hemen olay yerine yönlendirildi.

YAŞAMINI KAYBEDEN SÜRÜCÜ

Yapılan kontrollerde İran uyruklu sürücü Aber Niazi’nin (40) yaşamını yitirdiği belirlendi. TIR’da sıkışmış olan diğer sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Niazi’nin cansız bedeni ile yaralı sürücü, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Söz konusu kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.