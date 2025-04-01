Kaza Bilançosu: Bayramda 27 Kayıp

YOLCULUKLARDA ARTIŞ VE TRAFİK KAZALARI

Ramazan Bayramı tatili sebebiyle şehirler arası yolculukların artması, trafikte yoğunluğu ve kazaları beraberinde getirdi. Uzun bir tatili değerlendiren vatandaşlar, memleketlerine ve tatil beldelerine akın etti. Ancak bu yoğun hareketlilik, acı sonuçlar doğurabiliyor.

İLK ÜÇ GÜNDE MEYDANA GELEN KAZALAR

Bayram tatilinin ilk 3 günü içinde toplamda 663 trafik kazası yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kazalarda 27 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 3 bin 619 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin 3. günü olan Pazartesi günü 663 trafik kazasının meydana geldiğini ve bu kazalarda maalesef 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. “Bayram sabahlarımız gözyaşı değil, mutlulukla dolsun. Lütfen bayram sevincimizin hüzne dönmemesi için trafik kurallarına uyalım” dedi.

DENETİMLER VE TRAFİK GÜVENLİĞİ

Bayram tatilinin ilk 3 gününde maalesef toplamda 27 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 619 kişi yaralandı. Ramazan Bayramı süresince Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri denetimlerine devam ediyor. 31 Mart 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilen denetimlerde 528 bin 654 araç kontrol edildi. Bu süreçte 27 bin 387 araca hız ve radar uygulaması yapıldı. Ekipler, denetimlerin amacının kazaları önlemek ve can kaybını sıfıra indirmek olduğunu vurguladı. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu.