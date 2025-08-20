Haberler

Kaza, Bismil’de turist minibüsü devrildi

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ ZAMAN VE YER

Kaza, sabah saatlerinde Bismil ilçesine bağlı kırsal Salat Mahallesi’nde gerçekleşti. Erzurum’dan, Mardin’in Midyat ilçesine turist taşımakta olan 25 AN 427 plakalı tur minibüsü, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir şekilde kontrolden çıkarak devrildi.

YARALILARIN DURUMU VE İHBARELER

Yan yatan minibüste bulunan Zeynep A. (33), Mine E. (34), Yasin Ö. (33), Kübra K. (23), Cemre K. (21), Engin M. (13) ve 5 aylık bebek yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak inceleme süreci başlatıldı.

