Kaza, Bozan Mahallesi’nde gerçekleşti

KAZANIN NEDENİ VE OLAY YERİ

Kaza, Bozan Mahallesi Şereflikoçhisar Tuz Gölü yolunda, saat 12.00 sıralarında gerçekleşti. Şeref K. (63) yönetimindeki 42 NT 975 plakalı traktörün römorku, seyir halindeyken yerinden ayrılarak şarampole devrildi.

YARALILAR VE KAYBEDİLEN HAYAT

Römorkun içinde yolcu olarak bulunan Yakup D. (51), Serpil D. (46) ve 5 yaşındaki S.D. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine götürüldü. Ancak, Cemile Dalfidan (63) olay yerinde hayatını kaybetti. Dalfidan’ın cesedi Kulu Bölge Devlet Hastanesi morguna ulaştırıldı. Kazayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.