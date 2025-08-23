Haberler

Kaza, Bozan Mahallesi’nde gerçekleşti

KAZANIN NEDENİ VE OLAY YERİ

Kaza, Bozan Mahallesi Şereflikoçhisar Tuz Gölü yolunda, saat 12.00 sıralarında gerçekleşti. Şeref K. (63) yönetimindeki 42 NT 975 plakalı traktörün römorku, seyir halindeyken yerinden ayrılarak şarampole devrildi.

YARALILAR VE KAYBEDİLEN HAYAT

Römorkun içinde yolcu olarak bulunan Yakup D. (51), Serpil D. (46) ve 5 yaşındaki S.D. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine götürüldü. Ancak, Cemile Dalfidan (63) olay yerinde hayatını kaybetti. Dalfidan’ın cesedi Kulu Bölge Devlet Hastanesi morguna ulaştırıldı. Kazayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Galatasaray Kayseri’ye Geldi, Taraftarlar Karşıladı

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile oynamak üzere Kayseri'ye gitti. Takım, otel önünde taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.
Haberler

Galatasaray Kayseri’ye geldi, bekliyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maç için özel uçakla Kayseri'ye ulaştı ve burada taraftarları tarafından karşılandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.