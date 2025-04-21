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Kaza, Bozdoğan’da traktör devrildi

KAZA ANI VE YARALILAR

Kaza, dün akşam saat 20.30 civarında Bozdoğan ilçesine bağlı Tütüncüler Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. O.S. (53) yönetimindeki traktör, kontrolünü kaybederek devrildi. Olayın ardından, ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri derhal kaza yerine yönlendirildi. Yapılan incelemelerde traktörün altında kalan Aylin Sönmez, F.Ö. (20) ve sürücü O.S.’nin yaralandığı belirlendi.

HASTANEYE KALDIRILMA VE DURUMLARI

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki Aylin Sönmez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının ise genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Jandarma, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

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