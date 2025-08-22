Kaza, Bursa-Ankara Yolunda Meydana Geldi

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ ZAMAN VE YER

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzerindeki Kalburt mevkisinde gerçekleşti. İnegöl’den Bursa yönüne seyir eden Cengiz Y. (63) yönetimindeki 16 AUA 457 plakalı TIR, önünde yavaşlayan Davut H. (34) tarafından kullanılan 26 FJ 278 plakalı otomobile çarptı.

Bu çarpmanın sonucunda hızlanan otomobil, refüjde yer alan aydınlatma direğine çarptı. Düşen direk, karşı şeritte ilerleyen Ahmet H. (30) yönetimindeki PAR MA 17 plakalı otomobilin üzerine düştü. Direğin düşmesiyle duran otomobile sonraki dakikalarda İnan K. (23) tarafından yönetilen 16 SM 493 plakalı aracın yanı sıra Fatih A. (25) yönetimindeki 16 KY 678 plakalı otomobil de çarptı.

Kazada, sürücüler ile 26 FJ 278 plakalı araçta bulunan Ayşe H. (53) ve Sevde H. (14) yaralanarak sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazaya dair inceleme süreci başlatıldı.