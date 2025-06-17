Kaza, Camicedit Mahallesi’nde gerçekleşti. Motosiklet ile otomobil çarpıştı. Sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi, ikindide defnedilecek. Soruşturma devam ediyor

KAZA MEYDANA GELDİ

Önceki gün akşam saatlerinde Camicedit Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi’nde bir kaza yaşandı. Mehmet Emin Yıldız (57) Yönetimindeki 54 SJ 068 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen A.İ. idaresindeki 54 AKM 279 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu motosikletin sürücüsü metrelerce savrulup bahçe duvarını aşarak bir evin bahçesine düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı sürücü, ilk olarak Sapanca Devlet Hastanesi’ne ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. İki gündür yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Emin Yıldız, bu sabah hayata gözlerini yumdu. Yıldız’ın cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

Üç çocuk babası olan Yıldız’ın cenazesi, bugün ikindi vakti Gazipaşa Camisi’nde kılınacak namazın ardından Memnuniye Mahallesi’nde defnedilecek. Kazayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.