Kaza, Çarşamba’da iki araç çarpıştı

KAZA DETAYLARI

Kaza, akşam saat 20.00 sularında Çarşamba ilçesi Samsun- Ordu karayolu Eğercili mevkiinde gerçekleşti. T.E.Y. (19) yönetimindeki 55 AP 260 plakalı otomobil, Samsun yönüne doğru ilerlerken bir kavşaktan yola çıkan T.B. (33) idaresindeki 61 AFG 183 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın sonucunda her iki araç da yol kenarına savruldu.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kaza sonucunda cipin sürücüsü T.B. ile araçta bulunan Ö.B. (40) ve otomobilin sürücüsü T.E.Y., yaralandı. Olayın hemen ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, kaza yerine yönlendirildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Maalesef T.E.Y., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.