Kaza Çermik’te Meydana Geldi.

KAZA SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Öğle saatlerinde Çermik ilçesinde yer alan kırsal Kömürcüler Mahallesi’nde bir kaza gerçekleşti. Çüngüş ilçesinden, kırsal Kömürcüler Mahallesi’ne kız istemeye gidenlerin bulunduğu A.T. yönetimindeki plakası bilinmeyen otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, sürücü ile birlikte toplamda 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı. Olayın hemen ardından ihbar üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesi’ne taşındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Tatlıtuğ: Halit Yukay’a Dün Ulaşıldı

Yalova'da kaybolan iş insanı Halit Yukay'a 19 gün sonra ulaşıldı. Kıvanç Tatlıtuğ, arama çalışmalarında yer alan ekiplere teşekkür etti.
Kofçaz’da Sağlık Kurumu İncelemesi Yapıldı

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Kofçaz'daki sağlık tesislerini yerinde inceleyerek hizmet kalitesini değerlendirdi.

